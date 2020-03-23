2020-03-23T11:29:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Россия открыла границы для транзита белорусов

Так распорядился российский кабинет министров
Наталья ПАРТОЛИНА
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Запрет на пересечение российской границы для белорусов не продержался и недели.Запрет на пересечение российской границы для белорусов не продержался и недели.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Россия отменила ограничения на перемещение через границу для некоторых категорий иностранцев. Как сообщает телеканал ОНТ, запрет на пересечение границы Российской Федерации, который был введен с 18 марта в целях борьбы с распространением коронавируса, не касается граждан государств - участниц СНГ, которые пересекают границу транзитом, возвращаясь домой из третьих стран. Также запрет снят для граждан Абхазии и Южной Осетии, проезжающих через границу транзитом. Это касается всех пунктов пропуска, включая аэропорты.

"О возобновлении въезда в Россию граждан Белоруссии, не имеющих вида на жительство в РФ, для пребывания на ее территории, речи пока не идет", - приводит belta.by комментарий пресс-службы посольства Беларуси в России.

Распоряжение об отмене ограничений выпущено российским кабинетом министров.

Напомним, в полночь 18 марта Россия закрыла границы с Беларусью. О том, как приграничные регионы провели первые сутки за границей, читайте здесь.

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