2020-03-23T11:37:25+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белпочта» призывает не ходить за пенсией в отделения связи

Пенсионеры и инвалиды могут дома получать пенсии и пособия и оплачивать коммуналку
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пенсионерам лучше не ходить на почту, пенсию могут приносить на дом, напоминает "Белпочта".Пенсионерам лучше не ходить на почту, пенсию могут приносить на дом, напоминает "Белпочта".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Не ходить в отделения связи за пенсиями и пособиями призывают белорусских пенсионеров и инвалидов. На официальном сайте РУП «Белпочта» опубликовано напоминание, что все пенсии и пособия можно получить на дому.

Воспользоваться этой возможностью почтовики призывают «с целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями». Чтобы перейти на получение пенсии или пособия на дому, нужно обратиться в свое почтовое отделение или подать заявку по телефону 154.

Не надо пенсионерам ходить на почту и для того, чтобы оплатить коммуналку, отправить письмо или посылку - все это тоже можно сделать на дому, не подвергая себя риску поймать вирус, напомнила «Белпочта».

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«Белпочта» призывает не ходить за пенсией в отделения связи