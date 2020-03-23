«Белпочта» призывает не ходить за пенсией в отделения связи

Пенсионерам лучше не ходить на почту, пенсию могут приносить на дом, напоминает "Белпочта". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Не ходить в отделения связи за пенсиями и пособиями призывают белорусских пенсионеров и инвалидов. На официальном сайте РУП «Белпочта» опубликовано напоминание, что все пенсии и пособия можно получить на дому.

Воспользоваться этой возможностью почтовики призывают «с целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями». Чтобы перейти на получение пенсии или пособия на дому, нужно обратиться в свое почтовое отделение или подать заявку по телефону 154.

Не надо пенсионерам ходить на почту и для того, чтобы оплатить коммуналку, отправить письмо или посылку - все это тоже можно сделать на дому, не подвергая себя риску поймать вирус, напомнила «Белпочта».