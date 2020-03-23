2020-03-23T12:34:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Трава и торф уже горят: спасатели выезжали их тушить 33 раза за сутки

МЧС призывает быть осторожными с огнем в лесах и на торфяниках
Наталья ПАРТОЛИНА
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С огнем на участках сухой травы нужно быть особо осторожным! Фото: из архива МЧС.С огнем на участках сухой травы нужно быть особо осторожным! Фото: из архива МЧС.
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В Беларуси начались весенние палы. Только за истекшие сутки спасатели 33 раза выезжали тушить траву, кустарники и торфяники.

- Произошел один торфяной пожар, горело 0,3 га торфяника, и 32 пожара травы и кустарников на общей площади 11,131 га, - информирует пресс-служба МЧС.

Лидирует Могилевская область, там пришлось ликвидировать 15 пожаров. Были случаи в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях.

МЧС напоминает, что на торфяниках и в лесах нужно быть особенно осторожными с огнем и учитывать, что в ветреную погоду пламя распространяется на участках сухой травы, кустарника и торфяниках практически мгновенно.

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