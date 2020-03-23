Немцы купят баню для стариков Витебского района

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В Витебском районе пожилые люди и люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться мобильной баней. Баня-бочка будет установлена в г. п. Яновичи. Предполагается, что по заявкам жителей отдаленных деревень ее можно будет перевозить туда, чтобы люди могли помыться.

- Из-за отсутствия общественных бань многим сложно проводить гигиенические процедуры и стирать белье. Для этого людям необходимо принести воду из колонки или колодца, который не всегда находится рядом с домом, - рассказала районной газете «Жыццё Прыдзвіння» заместитель директора ТЦСОН Витебского района Екатерина Лазовская.

Передвижную баню купят для Витебского района немцы. Финансировать проект будет посольство ФРГ. На приобретение бани и стиральной машины оно выделило 8674 рубля. Возможность помыться в передвижной бане появится у жителей района в течение 2020 года.