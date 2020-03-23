Брестское «Динамо» отменило открытие сезона с участием MARUV: «Мы не наблюдали улучшения ситуации»

Церемонию открытия сезона в Бресте отменили, но 20 марта на стадион пришло не мало болельщиков. "Динамо" играло со "Смолевичами". Фото: ФК "Динамо" Брест

Оно должно было пройти в СК «Виктория» 27 марта

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В Бресте на матчах «Динамо» часто собираются аншлаги. Клуб много вкладывает в работу с болельщиками. Традицией стало праздничное открытие сезона. В 2019 году на такой встрече команды с болельщиками рэпер Серега исполнил новый гимн для «Динамо-Брест».

В этом году 27 марта в СК «Виктория» на открытии сезона должна была выступить украинская певица MARUV, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019».

Но организаторы были вынуждены отменить мероприятие. Клуб ссылается на рекомендации Минздрава об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием в связи с распространением коронавируса COVID-19.

- 15 марта футбольный клуб «Динамо-Брест» приостановил продажу билетов на торжественное открытие сезона. За прошедшее время мы не наблюдали улучшения ситуации. Рекомендации специалистов Минздрава также остаются в силе. Дополнительные сложности создает невозможность привезти в Беларусь иностранных артистов из-за закрытия границ, - говорится в сообщении клуба.

В итоге торжественное открытие сезона-2020 в СК «Виктория» отменили. Инструкцию по возврату билетов онлайн можно прочитать тут.

Свой следующий матч брестское «Динамо» проведет 28 марта в гостях со «Слуцком».

Напомним, чемпионат Беларуси на данный момент единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за распространения коронавируса. 20 марта корреспонденты KP.BY сходили на матч минского «Динамо» и брестского «Руха», чтобы посмотреть и узнать, кто и почему ходит на стадион, когда многие выбирают самоизоляцию.

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