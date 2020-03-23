«Белавиа» остановила полеты в Питер и Калининград

Теперь среди всех российских городов улететь из Минска можно только в Москву

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Из-за коронавируса минский аэропорт опустел. Иностранные авиакомпании (за очень редким исключением) отказались летать в Минск. «Белавиа» пока продолжает летать. Правда, информация об отмене рейсов в те или иные страны появляется практически ежедневно. Самое загруженное направление у «Белавиа» - это в Россию. Однако с 18 марта был ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Запрет будет действовать как минимум до 1 мая. Исключения сделаны для членов экипажей, сотрудников дипломатических миссий, консульских отделов и международных организаций и членов их семей, а также лиц, следующих транзитом через аэропорты России.

Сперва «Белавиа» объявила о временной приостановке всех рейсов в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Также останавливаются полеты в московский аэропорт «Жуковский». В другие города - Москву, Питер и Калининград - полеты пока выполняются. Почему? В первую очередь отменять рейсы невыгодно самой авиакомпании: по объему перевозок Россия для «Белавиа» - самое крупное направление. Только в Москву авиакомпания летает 11 раз в сутки, еще 5 раз в сутки - в Питер, 2 раза в день - в Калининград. Для сравнения: в Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону «Белавиа» летала всего по 4 раза в неделю, в Воронеж, Сочи и Краснодар - по 3 раза в неделю.

Очевидно, что пассажиропоток в Москву, Калининград и Питер сильно снизился - большие «Боинги» авиакомпания стала заменять на «Эмбраеры» поменьше. А сейчас стало известно, что с 23 марта и как минимум до 10 апреля «Белавиа» прекращает летать в Питер и Калининград. Такие образом, единственный российский город, в который можно улететь из Минска, - это Москва. Но воспользоваться рейсами могут только возвращающиеся россияне - белорусов на борт не пустят, это запрещено. Поэтому не исключено, что количество рейсов в Москву также будет сокращаться. Кроме «Белавиа» рейсы на линии Минск - Москва также выполняет «Аэрофлот» - он летает 2 - 3 раза в день.

- Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года, - напоминают в «Белавиа». - Обратиться в кассы по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз.

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