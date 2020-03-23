В Минске продавец украл телефон, который должен был продать: спрятал в мусоре и вынес из магазина
Продавец одного из магазинов, где торговали мобильными телефонами, попался на краже. Молодой человек вынес вместе с мусором новенький мобильник, а потом продал его. Продавец должен был принять новую партию товара и распаковать коробки. В одной из коробок он оставил телефон, а на следующий день пошел выбрасывать мусор и вынес телефон вместе с коробками.
Оказалось, что до этого 22-летний продавец несколько месяцев присваивал выручку от продажи телефонов и аксессуаров.
- Реализуя товар покупателям, он не проводил через кассу расчетные операции, - рассказали в ГИОС Центрального РУВД Минска.
Правоохранительные органы провели проверку, по ее итогам действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
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