2020-03-23T13:26:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске продавец украл телефон, который должен был продать: спрятал в мусоре и вынес из магазина

Парень несколько месяцев присваивал выручку, а потом решил украсть телефон
Наталья ПАРТОЛИНА
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Продавец украл телефон из магазин: вынес вместе с мусором.Продавец украл телефон из магазин: вынес вместе с мусором.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Продавец одного из магазинов, где торговали мобильными телефонами, попался на краже. Молодой человек вынес вместе с мусором новенький мобильник, а потом продал его. Продавец должен был принять новую партию товара и распаковать коробки. В одной из коробок он оставил телефон, а на следующий день пошел выбрасывать мусор и вынес телефон вместе с коробками.

Оказалось, что до этого 22-летний продавец несколько месяцев присваивал выручку от продажи телефонов и аксессуаров.

- Реализуя товар покупателям, он не проводил через кассу расчетные операции, - рассказали в ГИОС Центрального РУВД Минска.

Правоохранительные органы провели проверку, по ее итогам действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

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