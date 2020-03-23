2020-03-23T14:00:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске пройдет электронная ярмарка вакансий

Соискателям предложат более двух тысяч рабочих мест
Наталья ПАРТОЛИНА
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Найти работу в Минске можно на электронной ярмарке вакансий.Найти работу в Минске можно на электронной ярмарке вакансий.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Найти работу, не выходя из дома, предложат минчанам на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 25 и 26 марта, сообщает агентство Минск-Новости. Ярмарку проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.

На электронной ярмарке вакансий соискателей ожидают более двух тысяч вакансий. Правда, если подать резюме и обсудить с работодателем интересующие вопросы можно будет онлайн, то на работу, которую предложат на ярмарке, ходить придется. Вакансии предлагают автобусные и троллейбусные парки, «Амкодор», МАЗ, мясокомбинат, «Керамин» и другие предприятия, которые ищут работников совсем не для удаленки.

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