2020-03-23T14:24:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сколько Беларусь потратит, чтобы остановить коронавирус: из бюджета выделят более 2,35 миллиона

Министерство здравоохранения получит больше половины этой суммы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Стало известно, сколько денег выделят в Беларуси на предупреждение распространения коронавируса.Стало известно, сколько денег выделят в Беларуси на предупреждение распространения коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Беларусь определилась с суммой, которую предполагается потратить на мероприятия по предупреждению завоза в страну коронавируса и распространения инфекции. В постановлении Совета министров №163 идет речь о BYN2,35 млн, сообщает belta.by со ссылкой на сайт правительства РБ. Деньги Министерство финансов должно выделить из тех средств, которые в республиканском бюджете предусмотрены на финансирование расходов, связанных с катастрофами, стихийными бедствиями, авариями.

Министерство здравоохранения получит более половины этой суммы - BYN1,57 млн. 450 тысяч в том числе будет выделено РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Витебская область получит межбюджетный трансферт BYN143,2 тыс., Минск - BYN634,1 тыс., сообщает агентство.

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