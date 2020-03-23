В Беларуси 22 пациента с коронавирусом выписаны или готовятся к выписке, 59 - под контролем и на лечении

В Беларуси 22 пациента с коронавирусом выписаны или готовятся к выписке, сообщил Минздрав. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Беларусь вошла в десятку стран, где проведено больше всего тестов на коронавирус

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Статистику коронавируса на 23 марта обнародовал Минздрав Беларуси в своем Телеграм-канале.

- На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении, - говорится в сообщении.

Беларусь входит в топ-10 стран, где выполнено наибольшее число тестов на коронавирус, напомнили в Минздраве. Первые тесты были сделаны 23 января, на 23 марта проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19.

Проработана логистика работы по основным уязвимым группам населения - это пенсионеры, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, также отмечает Минздрав.