"Мы будем на работе, а вы оставайтесь дома!" Минздрав просит пожилых белорусов по возможности не выходить на улицу

Минздрав советует и социальное дистанцирование. При этом не запрещается выходить на улицу, но нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- Всем приезжающим из-за границы мы рекомендуем самоизоляцию, - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. - В пунктах пропуска на границе таким людям выдают соответствующие памятки.

Минздрав советует и социальное дистанцирование. При этом не запрещается выходить на улицу, но нужно соблюдать дистанцию в 1 - 1,5 м друг от друга.

- Меры по изоляции - это не какая-то придумка Минздрава, - говорит Елена Богдан. - Не посещайте своих престарелых родственников, не посещайте общественных мест. Даже если вас обследовали на границе и вы оказались здоровы, это не значит, что за 14 дней не проявится заболевание.

- Мы будем на работе, а вы оставайтесь дома. Мы будем работать круглосуточно, будем жить в больнице. Но очень просим, чтобы вы оставались дома! - обратилась Елена Богдан к людям старшего возраста.