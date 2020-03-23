В Гродно девочка выбежала на дорогу, ее сбил автомобиль

Девятилетняя девочка в больнице в результате ДТП - она выскочила на дорогу вне перехода. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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В Гродно на проспекте Клецкова девятилетняя девочка попала под машину. Об этом сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета.

Авария произошла днем 22 марта. 49-летний мужчина ехал по проспекту на автомобиле Peugeot 306. Школьница неожиданно выскочила на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за припаркованных машин.

- Девочка получила травмы, она в больнице, - сообщает СК.

Обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.