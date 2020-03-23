2020-03-23T15:15:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Самому старшему пациенту, у которого в Беларуси выявлен коронавирус, - 78 лет, самому младшему - 3 года

Случаи заражения есть в Минске, Витебской, Гродненской и Гомельской областях
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото используется в качестве иллюстрацииФото используется в качестве иллюстрацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 23 марта, в Беларуси выявлен 81 случай коронавируса.

- Самому младшему пациенту - 3 года. Ребенок оказался контактом 1-го уровня, контактировал с мамой. Самому старшему пациенту - 78 лет, - уточнила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Сегодня стало известно о том, что расширилась география заболевания: выявлен случай заражения в Гомельской области.

- Cейчас случаи заражения есть в Минске, Витебской, Гродненской и Гомельской областях, - уточнила замминистра.

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