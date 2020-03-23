В Беларуси перенесли заключительный этап школьных олимпиад
Школьные олимпиады в Беларуси не состоятся в назначенные сроки. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства образования. Мероприятия отложены на неопределенное время.
- Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок, - информирует ведомство.
Традиционно заключительные этапы олимпиад по школьным предметам проводятся во время весенних каникул.
Ранее шла речь об изменении сроков весенних каникул, предполагалось, что из-за коронавируса они могут начаться на неделю раньше. Но Министерство образования приняло решение не сдвигать учебный график. Каникулы у школьников начнутся, как и было запланировано, 30 марта и продлятся до 4 апреля.
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»