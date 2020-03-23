2020-03-23T15:38:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси перенесли заключительный этап школьных олимпиад

Когда они состоятся, не уточняется
Наталья ПАРТОЛИНА
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Заключительные этапа республиканских олимпиад перенесли на неопределенный срок.Заключительные этапа республиканских олимпиад перенесли на неопределенный срок.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Школьные олимпиады в Беларуси не состоятся в назначенные сроки. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства образования. Мероприятия отложены на неопределенное время.

- Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок, - информирует ведомство.

Традиционно заключительные этапы олимпиад по школьным предметам проводятся во время весенних каникул.

Ранее шла речь об изменении сроков весенних каникул, предполагалось, что из-за коронавируса они могут начаться на неделю раньше. Но Министерство образования приняло решение не сдвигать учебный график. Каникулы у школьников начнутся, как и было запланировано, 30 марта и продлятся до 4 апреля.

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