"Иногда выявить всех, с кем контактировал пациент, помогает милиция". Минздрав о том, как не допустить распространение вируса

Около 1100 контактов первого уровня находятся на самоизоляции и порядка 8800 контактов второго уровня - под медицинским наблюдением Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сейчас в Беларуси около 10 тысяч контактов первого и второго уровней

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- На сегодня около 1100 контактов первого уровня находятся в самоизоляции и порядка 8800 контактов второго уровня находятся под медицинским наблюдением, - приводит цифры заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан.

Все контакты выявляются с помощью опросов пациентов с подтвержденным диагнозом.

- В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел для выявления контактов, - говорит Инна Карабан. - Потому что не всегда наши пациенты рассказывают. Особенно когда посещают какие-то развлекательные заведения. Тогда органы внутренних дел помогают: просматривают видеозаписи, чтобы максимально выявить тот круг лиц, которые контактировали с пациентом. Чтобы вовремя изолировать и в стране не было распространения инфекции.