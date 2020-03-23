КП Беларусь
Ветврач и бригадир украли 22 коровы
Животных они продали по заниженной цене
22 коровы украли бригадир и ветврач.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Буда-Кошелевском районе на ферме за десять месяцев исчезли 22 коровы. Это произошло в ОАО «Уваровичи-Элит» на молочно-товарной ферме «Радеево». К пропаже коров оказались причастны те, кто должен был обеспечивать их сохранность.
Животные пропали в период с декабря 2018 по сентябрь 2019 года, рассказывает ОИОС УВД Гомельского облисполкома. Общий ущерб - более 72 тысяч рублей. Вес каждого животного в среднем составлял 475 килограммов. Оказалось, что коров украли бригадир и ветеринарный врач. Женщины, используя служебные полномочия, по дешевке продавали скот частному лицу в соседнем, Чечерском районе.
Возбуждено уголовное дело.
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