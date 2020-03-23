Минчанин разбил горшком чужую машину, его нашли по отпечаткам

Минчанин от обиды на свою девушку выбросил из окна горшок с цветами и разбил чужое авто. Фото: ГКСЭ.

Мужчина поссорился со своей беременной девушкой и выкинул в окно горшок с цветами

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26-летний минчанин после ссоры со своей девушкой разбил чужую машину, причем сделал это очень нестандартным способом - сбросив на крышу авто горшок.

В Центральный РУВД обратился хозяин авто и рассказал, что на его машину упал керамический вазон с цветами. Крышу автомобиля изрядно помяло, ущерб составил около 500 рублей. Метателя горшков эксперты нашли по отпечаткам пальцев, оставшимся на осколках керамики. Оказалось, что мужчина поссорился со своей беременной девушкой. Девушка после ссоры ушла, молодой человек выпил, а потом выбросил из окна вазон.

Хулиган задержан, раньше у него уже были неприятности с законом, сообщает ГИОС РУВД.