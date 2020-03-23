"Перейти на доставку очень неплохая мера". Минздрав рассказал, можно ли ходить в кафе, рестораны и салоны красоты

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- Мы рекомендовали всем организациям общественного питания, чтобы они могли обеспечивать максимальное дистанцирование: чтобы разместили столики на расстоянии метр-полтора и таким образом уменьшили количество лиц, которые к ним приходят, - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Пока речи о закрытии кафе и ресторанов не идет.

- У нас пока контролируемая эпидемическая ситуация, поэтому мы не рекомендуем закрывать учреждения общепита. Но вместе с тем переходить на доставку - это очень неплохая мера, - прокомментировала Карабан.

Ирина Карабан называет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в Беларуси достаточно благополучной.

- Поэтому нет экстренной необходимости ограничивать посещения массажных кабинетов, салонов красоты. Но я бы рекомендовала, чтобы у клиентов спрашивали, были они в последние 14 дней за пределами Беларуси. И в таком случае, чтобы отказывали таким людям, - отметила Инна Карабан.