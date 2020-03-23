В Минске судят 20 человек по делу о договорных матчах

На скамью подсудимых попали организаторы серой схемы и участники соревнований по футболу и волейболу

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Рассмотрение дела о договорных матчах в белорусском спорте началось в Минске. Обвиняемых 20 человек, сообщает БТ. Это организаторы серой схемы и участники спортивных соревнований.

Организаторы делали ставки на результаты футбольных и волейбольных матчей, предварительно передав деньги спортсменам, которые обеспечивали нужный результат. Как мы уже рассказывали, следствие выявило 28 фактов подкупа и мошенничества. 16 раз происходил подкуп участников соревнований, а 12 эпизодов - это мошенничество, связанное со ставками. Обвинение было предъявлено спортсменам футбольных клубов «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» и волейболистам из «Коммунальника Могилев».