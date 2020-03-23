В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал

73-летний Николай Симаков ходит с тростью, у него есть татуировки на руках

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Пенсионер пропал в Могилевской области. 73-летнего Николая Симакова последний раз видели 19 марта около 19 часов, когда он ушел из приемного покоя Могилевской городской больницы скорой помощи, сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Где он находится, неизвестно.

Николаю Симакову на вид 75 - 80 лет, это мужчина ростом 175 см, среднего телосложения, сероглазый, у него короткие седые волосы. Пенсионер был одет в коричневую кожаную куртку, черный батник и черные спортивные штаны. На голове синяя вязаная шапка, на ногах - черные зимние сапоги. У пропавшего пенсионера есть особые приметы: он ходит с тростью, а на руках у мужчины много татуировок. С собой у него были документы - паспорт и пенсионное удостоверение.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Николай Симаков, просят обращаться по телефонам 8 0222 22-15-92 и +375 29 698-85-35.