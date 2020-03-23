В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь

В Гомеле из общежития эвакуировали студентов, никто не пострадал. Фото: МЧС.

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Спасатели эвакуировали студенческое общежитие из-за возгорания в санузле. Это произошло 23 марта в 13.59. Когда спасатели подъехали к общежитию университета имени Франциска Скорины по улице Кирова, из окна на третьем этаже шел густой черный дым.

В момент происшествия в общежитии было 260 человек, всего там живет 465 человек. Всех жильцов администрация общежития эвакуировала еще до приезда спасателей. Никто не пострадал.

Пожар локализовали. Горел санузел, огнем там повредило пластиковую дверь и обшивку потолка. Предположительно, возгорание случилось из-за того, что кто-то неосторожно обращался с огнем, когда курил, сообщает МЧС.