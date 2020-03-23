"Сорвался балансир с двумя колёсами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий

С кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего. Фото: sk.gov.by

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Днем в минувшую субботу, 21 марта, в милицию поступило сообщение о гибели тракториста-машиниста одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района. Мужчине было 39 лет. Все случилось, когда он ремонтировал прицеп-разбрасыватель.

- В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего, - сообщает СК в Телеграм-канале. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту следователи проводят проверку.

С начала этого года это второй случай гибели на производстве в Брестской области.