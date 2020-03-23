Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры

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Волонтеры Красного Креста помогут пожилым людям заказать еду из магазина и получить рецепты лекарств в поликлинике. Дело в том, что несколько учреждений здравоохранения обратилось в Белорусское Общество Красного Креста с просьбой о волонтерской помощи. И волонтеры откликнулись!

Ребята будут брать в поликлинике рецепты и доставлять их на дом одиноко проживающим подопечным, сообщается на сайте Белорусского Общества Красного Креста.