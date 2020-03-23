2020-03-23T19:13:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы

А с 25 марта, возможно, будут введены ограничения на экспорт лекарств, продуктов и товаров первой необходимости
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
До конца марта будет ограничен вывоз российских круп, а затем, возможно, и лекарств и других товаров. Фотоиллюстрация: pixabay.com.До конца марта будет ограничен вывоз российских круп, а затем, возможно, и лекарств и других товаров. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В России с пятницы, 20 марта, ограничили вывоз всех видов крупяных изделий. Об этом проинформировало ТАСС, ссылаясь на письмо, подписанное замруководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и отправленное территориальным органам ведомства.

Известно, что ограничения экспорта Россельхознадзор вводит временно и пока только на 10 дней. «До особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в письме.

Однако высока вероятность того, что ограничения вывоза гречки и других круп из России будет продлено. Так как, в понедельник, 23 марта, российский премьер Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о целесообразности мер по ограничению экспорта и для других товаров и продуктов. Уже 25 марта будет рассматриваться вероятность ограничения вывоза из России также и лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, при этом профильные министерства представят свои предложения по ограничению экспорта по группам товаров.

– 17 марта на совещании с Владимиром Путиным первый вице-премьером России Андрей Белоусов сообщил о готовности властей ввести экспортные ограничения на вывоз из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет, – напомнили в ТАСС.

К слову, в Украине при введении жестких карантинных мер президент Владимир Зеленский также инициировал и введение ограничений по экспорту продовольствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси доставку продуктов для одиноких пенсионеров сделали бесплатной.

Об этом сообщили в Минтруда (подробности).

Из-за обвалившегося рубля продавцы на рынках активно переписывают ценники.

Стоимость некоторых товаров взлетела сращу в два раза, хотя доллар до такой степени еще не подрос (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колёсами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал
Белорусов ждет морозная ночь, а днем потеплеет
В Минске судят 20 человек по делу о договорных матчах
"В Беларуси 22 аппарата искусственной вентиляции легких на 100 тысяч человек, в США - 18, в Италии - 8,3". Минздрав отчитался о количестве аппаратов ИВЛ
"Перейти на доставку очень неплохая мера". Минздрав рассказал, можно ли ходить в кафе, рестораны и салоны красоты
Минчанин разбил горшком чужую машину, его нашли по отпечаткам
Ветврач и бригадир украли 22 коровы
"Иногда выявить всех, с кем контактировал пациент, помогает милиция". Минздрав о том, как не допустить распространение вируса
В Беларуси перенесли заключительный этап школьных олимпиад
Самому старшему пациенту, у которого в Беларуси выявлен коронавирус, - 78 лет, самому младшему - 3 года
В Гродно девочка выбежала на дорогу, ее сбил автомобиль
"Мы будем на работе, а вы оставайтесь дома!" Минздрав просит пожилых белорусов по возможности не выходить на улицу
В Беларуси 22 пациента с коронавирусом выписаны или готовятся к выписке, 59 - под контролем и на лечении
Сколько Беларусь потратит, чтобы остановить коронавирус: из бюджета выделят более 2,35 миллиона
В Минске пройдет электронная ярмарка вакансий
В Минске продавец украл телефон, который должен был продать: спрятал в мусоре и вынес из магазина
«Белавиа» остановила полеты в Питер и Калининград
Брестское «Динамо» отменило открытие сезона с участием MARUV: «Мы не наблюдали улучшения ситуации»
Немцы купят баню для стариков Витебского района
Трава и торф уже горят: спасатели выезжали их тушить 33 раза за сутки
«Белпочта» призывает не ходить за пенсией в отделения связи