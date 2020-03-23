Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы

До конца марта будет ограничен вывоз российских круп, а затем, возможно, и лекарств и других товаров. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

А с 25 марта, возможно, будут введены ограничения на экспорт лекарств, продуктов и товаров первой необходимости

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В России с пятницы, 20 марта, ограничили вывоз всех видов крупяных изделий. Об этом проинформировало ТАСС, ссылаясь на письмо, подписанное замруководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и отправленное территориальным органам ведомства.

Известно, что ограничения экспорта Россельхознадзор вводит временно и пока только на 10 дней. «До особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в письме.

Однако высока вероятность того, что ограничения вывоза гречки и других круп из России будет продлено. Так как, в понедельник, 23 марта, российский премьер Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о целесообразности мер по ограничению экспорта и для других товаров и продуктов. Уже 25 марта будет рассматриваться вероятность ограничения вывоза из России также и лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, при этом профильные министерства представят свои предложения по ограничению экспорта по группам товаров.

– 17 марта на совещании с Владимиром Путиным первый вице-премьером России Андрей Белоусов сообщил о готовности властей ввести экспортные ограничения на вывоз из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет, – напомнили в ТАСС.

К слову, в Украине при введении жестких карантинных мер президент Владимир Зеленский также инициировал и введение ограничений по экспорту продовольствия.

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