На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики

Вместо полотенец и косметики в полуприцепе спрятали больше двадцати тонн груш. Фото: ГТК.

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Сотрудниками Оперативной таможни на днях был задержан большегруз с подложными документами и скрытым грузом. Об этом пресс-служба ГТК сообщила на официальном сайте.

«Вольво», принадлежащую российской фирме, таможенники остановили на автотрассе М1 - Е30. Водитель фуры предъявил документы, по которым в грузовом отсеке должны были лежать полотенца, белье, текстиль и косметика, но на деле оказались… груши.

– Фрукты были спрятаны в полуприцепе за фальшивой стенкой из плит теплоизоляции. Всего – 20,5 тонн свежих груш из Польши. Кроме того, груз запечатали поддельной пломбой, да и документы, по которым грузоотправителем было предприятие из Беларуси, так же на поверку оказались фальшивыми, – пояснили в Государственном таможенном комитете.

Груши должны были быть доставлены в Россию. Товар на сумму около 35 тысяч белорусских рублей изъяли. Составлены протоколы о нарушениях, ведется разбирательство.

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