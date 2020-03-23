2020-03-23T20:24:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В лесу под Волковысском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ

Саперы в арсенале насчитали около 120 снарядов
Надежда БУТОВИЧ
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Забытые в лесу снаряды часто разыскивают черные копатели. Фото: МВД.Забытые в лесу снаряды часто разыскивают черные копатели. Фото: МВД.
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Многие годы в лесу на Гродненщине в укромном месте хранился солидный арсенал боеприпасов со времен Великой Отечественной войны. К счастью, взрывоопасный схрон обнаружился мирно – в рамках мероприятий по предотвращению незаконного оборота оружия. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

– На лесной тайник наткнулись милиционеры и саперы в пятницу, 20 марта. Запас оружия оказался внушительным: 115 артиллерийских снарядов разных калибров, 6 мин и 2 гранаты. Весь арсенал вывезли на спецполигон недалеко от деревни Рупейки, что в Волковысском районе, и взорвали, – уточнили в пресс-службе.

Таким образом, обнаружив находку, правоохранители сработали на опережение так называемых черных копателей. В МВД напомнили, что о любой взрывоопасной находке необходимо сразу же сообщать в милицию.

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