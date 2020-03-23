Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова

Канцлер ФРГ сделала прививку у врача, у которого позже диагностировали коронавирус

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В пятницу, 20 марта, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель сделали профилактическую прививку от пневмонии. А позже выяснилось, что у медика выявили коронавирус. Отметим, что немецкому канцлеру 65 лет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Европе самая сложная ситуация в Италии. Но и в Германии число инфицированных превышает 23 тысяч человек. Закрыты рестораны, действует правило: больше двух не собираться. Исключения только для членов семей и работы.

Известно, что Ангела Меркель будет регулярно проходить проверки на коронавирус. А свои служебные обязанности исполнять дистанционно.

В понедельник, 23 марта, о том, что Меркель сдала анализ сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

- Канцлер Германии Ангела Меркель сдала сегодня тест на коронавирус. Сегодняшний тестовый результат - отрицательный, - сказал Зайберт, передает Tagesspiegel.

В ближайшие дни будут сделаны повторные тесты.

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