«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали как возвращают белорусов

Около тысячи граждан Беларуси все еще находятся заграницей

Изменить размер текста: A A

- Помощь по возвращению домой в различных форматах оказана уже более чем 3450 нашим соотечественникам. Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс ОАО "Белавиа", который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково, - сообщил Анатолий Глаз, пресс-секретарь белорусского МИД.

При этом ещё около тысячи граждан Беларуси сейчас находятся заграницей.

Примеры: есть белорусы, которые приехали в Германию на легковых авто, а транзит через Польшу пока закрыт. Таким людям советуют вернуться домой авиарейсами.

Сложно пока с возвращением белорусов из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки.

- Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами, - сообщил представитель МИД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В понедельник, 23 марта, Министерство здравоохранения опубликовало цифры: в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования COVID-2019. Из них 22 пациента уже выписаны из больниц или готовятся к выписке. Ранее их тесты дали положительный результат, но после курса лечения тесты на коронавирус отрицательные. Еще 59 человек находится под наблюдением медиков.

Также в ведомстве рассказали, что за два месяца (с 23 января по 23 марта) в стране проведено более 21 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Тем самым Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на COVID-2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда закончится эпидемия коронавируса, четких прогнозов ВОЗ не дает»: замминистра здравоохранения Беларуси - о главных вопросах (читать дальше...)

Коронавирус в Беларуси: последние новости на 20 марта (читать дальше…)

Вертолет действительно что-то распылял над Минском - но не лекарство для дезинфекции, а святую воду (читать дальше…)