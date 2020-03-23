«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
В Беларуси есть пациенты с коронавирусом COVID-2019, ограничены массовые мероприятия. Но заведения продолжают работать, общепиту посоветовали раздвинуть столики, чтобы люди не сидели рядом друг с другом.
Меры принимают и в минских кинотеатрах. Как сообщает belta.by, в залах кинотеатра увеличили расстояние между зрителями. Стали длиннее и интервалы между сеансами. Это сделали для того, чтобы было время на проветривание кинозалов и обработку кресел дезинфицирующими средствами. В холлах кинотеатров повесили антисептик.
Все эти меры направлены на минимизацию контактов между зрителями.
БУДЬ В КУРСЕ
Новые правила действуют в сети "Киновидеопрокат", которая насчитывает 13 кинотеатров: "Аврора", "Беларусь", "Берестье", "Дом кино", "Киев", "Комсомолец", "Мир", "Москва", "Октябрь", "Пионер", "Ракета", "Салют" и "Центральный".
КСТАТИ
23 марта Минздрав опубликовал цифры: в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования COVID-2019. Из них 22 пациента уже выписаны из больниц или готовятся к выписке. Ранее их тесты дали положительный результат, но после курса лечения тесты на коронавирус отрицательные. Еще 59 человек находится под наблюдением медиков.
За два месяца (с 23 января по 23 марта) в стране проведено более 21 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Тем самым Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на COVID-2019.
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