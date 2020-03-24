Погода на 24 марта: днем до +8

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В минувшие выходные к нам пришла зима - выпал снег, заметно стало холодно.

В этот вторник, 24 марта, днем температура воздуха от +2 до +8. В Минске без осадков. Термометр покажет утром от -5 до -7 , а днем от +3 до +5. Вечером до +2, сообщает pogoda.by.

Судя по прогнозам Белгидромета, в среду и четверг будет не так уж по-весеннему тепло. Предстоящей ночью местами температура опустится до -13. Но есть хорошие новости: уже в пятницу потеплеет! Днем ожидается от +10 до +15. А в выходные днем - от +11 до +17.