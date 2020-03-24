В Минске опрокинулась "Лада" с двумя малышами

Двое детей в "Ладе" находились в удерживающих устройствах. С ними все хорошо!

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Водитель «Лады» на перекрестке улиц Неманской и Казимировской при повороте налево не предоставил преимущество в движении водителю «Тойоты». В результате ДТП «Лада» опрокинулась. К счастью, пострадавших нет.

- Двое детей находились в удерживающих устройствах, - сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. С малышами все хорошо. По факту ДТП сейчас проводится проверка.