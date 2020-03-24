2020-03-24T10:57:44+03:00
Общество
КП Беларусь

"Еще 60 белорусов возвратились домой": туристы прилетели из Москвы

18 марта Россия закрыла границы, и попасть на родину стало проблематично
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ.60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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- Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, - сообщает посольство Беларуси в России на своей странице в Твиттере. В Минск из московского аэропорта "Внуково" прилетело на чартерном рейсе "Белавиа" более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

До этого 20 марта "Белавиа" в Минск из "Внуково" доставила домой 115 белорусов, а 22 марта - 82 пассажиров, в том числе граждан Армении, Украины и Литвы.

Напомним, 18 марта Россия закрыла границы, и белорусы оказались заперты в аэропорту "Внуково". К проблеме подключились чиновники и дипломаты, и наших туристов начали эвакуировать.

В это же время белорусам разрешили вернуться домой через Россию транзитом, организовав им наземный трансфер.

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