Сегодня в Минске разыграют крупные призы

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Розыгрыш суперпризов 140-го тура игры «Удача в придачу!» состоится сегодня, 24 марта, в минском гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6. Счастливчикам достанутся крупные призы: 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. Обладателя главного приза, 100 тысяч рублей, определит директор Белорусского государственного академического музыкального театра Сергей Пукита.

Розыгрыш начнется в 18.20. Смотрите в прямом эфире телеканала ОНТ или онлайн - на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях.

Кто может претендовать на победу? Обладатели игровых кодов, которые были получены за покупки с 24 февраля по 22 марта в магазинах «Евроопт», «Хит!», онлайн-гипермаркете «Е-доставка».

Напомним, каждый код испытывает удачу дважды: во время розыгрыша денежных призов и суперпризов! Всего в 140-м туре игры состоится восемь розыгрышей, включая сегодняшний розыгрыш суперпризов.

Желаем удачи!