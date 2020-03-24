Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Китаем

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. На этой встрече он прокомментировал развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

- Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально, - цитирует президента belta.by.

Александр Лукашенко хочет нарастить сотрудничество двух стран:

- Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем.