2020-03-24T11:47:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Китаем

Президент встретился с послом Китая Цуй Цимином
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. Фото: belta.byАлександр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. Фото: belta.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Китая Цуй Цимином. На этой встрече он прокомментировал развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

- Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально, - цитирует президента belta.by.

Александр Лукашенко хочет нарастить сотрудничество двух стран:

- Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем.

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