В Бресте судят 19-летнего парня, который ночью с топором громил гипермаркет

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Суд Московского района Бреста 24 марта приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19-летнего брестчанина Валентина. Парня обвиняют в хулиганстве, умышленном уничтожении имущества с особо крупным ущербом и в угрозе насилием в адрес милиционера.

Потерпевшим признан сотрудник Департамента охраны, который выезжал на задержание хулигана в гипермаркете.

Также в суд пришли два гражданских истца - это представители компаний МТС и «Спорт-пари», которым погром нанес ущерб.

Поддержать молодого человека в суд пришли родители. Его версию случившегося суд выслушает 25 марта.

Напомним, инцидент произошел ночью 17 августа 2019 года в Бресте. Молодой человек топором разбил стекло входной двери гипермаркета «Евроопт» на Варшавском шоссе и проник внутрь. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, которые опубликовал СК, парень громил все, что попало под руку: витрины, холодильники, выставленную в рекламных целях машину. Общий ущерб оценили в 32 тысячи рублей.

Установлено, что на преступление брестчанин пошел в трезвом состоянии. Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводам, что парень понимал, что он делает и к каким последствиям это приведет.

sledcomrb Парень с топором разгромил гипермаркет

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