Лукашенко о коронавирусе: "Мы пытаемся действовать профессионально и точечно"

По словам президента, не было ни одного случая, чтобы кто-то из граждан Китая привез в страну коронавирус. Фото: belta.by

Изменить размер текста: A A

- У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус, - цитирует belta.by Александра Лукашенко.

Как сказал президент, не было ни одного случая, чтобы кто-то из граждан Китая привез в страну коронавирус. И это несмотря на то, что в Беларуси их работает много.

- Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело, - говорит Александр Лукашенко. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего.

Напомним, на 23 марта было известно, что в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом. Из них 22 человека выписаны из больниц или готовятся к выписке. Еще 59 человек находятся под наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «За границу не ездила, с приезжими не общалась»: медики разбираются, откуда у пенсионерки из Житковичей коронавирус