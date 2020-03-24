2020-03-24T12:38:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе: "Мы пытаемся действовать профессионально и точечно"

На встрече с послом Китая Цуй Цимином президент рассказал, как Беларусь борется с распространением коронавируса
Евгения ПОПКО
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По словам президента, не было ни одного случая, чтобы кто-то из граждан Китая привез в страну коронавирус. Фото: belta.byПо словам президента, не было ни одного случая, чтобы кто-то из граждан Китая привез в страну коронавирус. Фото: belta.by
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- У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус, - цитирует belta.by Александра Лукашенко.

Как сказал президент, не было ни одного случая, чтобы кто-то из граждан Китая привез в страну коронавирус. И это несмотря на то, что в Беларуси их работает много.

- Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело, - говорит Александр Лукашенко. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего.

Напомним, на 23 марта было известно, что в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом. Из них 22 человека выписаны из больниц или готовятся к выписке. Еще 59 человек находятся под наблюдением врачей.

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