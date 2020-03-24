2020-03-24T13:00:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске эвакуировали посетителей и персонал «Дана Молл»

Столичным стражам порядка передали электронные письма с сообщениями об опасности
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Милиционерам передали электронные письма с сообщениями об опасности в минском ТЦ.Милиционерам передали электронные письма с сообщениями об опасности в минском ТЦ.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В который раз в Минске кто-то сообщает о заминировании торговых центров. И в этот вторник, 24 марта, столичным стражам порядка передали электронные письма с сообщениями об опасности. В них говорилось о крупном торговом центре «Дана Молл».

Утром МВД сообщило: к ТЦ выбыли правоохранители, проводится временная эвакуация персонала и посетителей.

В это же время в Гомеле на лестничной площадке предприятия «Гомельгаз» на четвертом этаже мужчина обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.

- Для обследования коробки к зданию выбыла саперно-пиротехническая группа. В целях безопасности работники предприятия будут временно эвакуированы, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: "Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем"
Под Ивацевичами пенсионерка разжигала печь и пострадала
Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин?
В Минске эвакуировали посетителей и персонал «Дана Молл»
Лукашенко о коронавирусе: "Мы пытаемся действовать профессионально и точечно"
В Бресте судят 19-летнего парня, который ночью с топором громил гипермаркет
Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Китаем
Сегодня в Минске разыграют крупные призы
"Еще 60 белорусов возвратились домой": туристы прилетели из Москвы
В Минске опрокинулась "Лада" с двумя малышами
Погода на 24 марта: днем до +8
«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали, как возвращают белорусов
Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова
В лесу под Волковыском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колесами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал