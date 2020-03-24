КП Беларусь
В Минске эвакуировали посетителей и персонал «Дана Молл»
Столичным стражам порядка передали электронные письма с сообщениями об опасности
Милиционерам передали электронные письма с сообщениями об опасности в минском ТЦ.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В который раз в Минске кто-то сообщает о заминировании торговых центров. И в этот вторник, 24 марта, столичным стражам порядка передали электронные письма с сообщениями об опасности. В них говорилось о крупном торговом центре «Дана Молл».
Утром МВД сообщило: к ТЦ выбыли правоохранители, проводится временная эвакуация персонала и посетителей.
В это же время в Гомеле на лестничной площадке предприятия «Гомельгаз» на четвертом этаже мужчина обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.
- Для обследования коробки к зданию выбыла саперно-пиротехническая группа. В целях безопасности работники предприятия будут временно эвакуированы, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.