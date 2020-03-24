2020-03-24T13:04:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин?

Какие меры принимаются в белорусской армии в связи с коронавирусом
Григорий ГРИБОВ
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Отменят ли в белорусской армии призыв, и закроют ли военные части на карантин?Отменят ли в белорусской армии призыв, и закроют ли военные части на карантин?Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Первый случай заражения коронавирусом выявили в белорусской военной части еще 13 марта. Все случилось в военном городке Заслоново - это под Лепелем, в Витебской области.

- В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих, - коротко сообщили в Минздраве.

По неофициальным данным Телеграм-канала «Абаронка_BY», вирус подозревали у одного из штабных офицеров, которые обычно не контактируют с солдатами. Несмотря на это, Министерство обороны решило подстраховаться и приняло дополнительные меры: в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде был введен карантин. Во всей части проводятся противоэпидемические мероприятия. Также поговаривали, что остро стоит вопрос о проведении парада 9 Мая. Пока парад не отменен, начались запланированные тренировки - с 17 марта на аэродроме «Липки» начали репетировать прохождение механизированной колонны. Тренировки же парадных расчетов запланированы позже. Возможно, к этому времени ситуация с парадом прояснится окончательно.

Ввели ли в белорусских военных частях карантин?

- Если будут приняты решения о введении карантина либо серьезных ограничительных мер, мы объявим об этом дополнительно. Что касается посещения воинских частей родными военнослужащих либо увольнений для солдат, то они сейчас ограничены. Воинская часть сама по себе является изолированным и безопасным местом. Мы бы хотели сохранить это, так скажем, безопасное окружение. Поэтому снижаем количество контактов военных с внешним миром. В первую очередь военнослужащих срочной службы, - цитирует представителя Минобороны svaboda.org. По словам представителя, такой режим нельзя назвать карантином.

Отменят ли весенний призыв?

Пока информации об отмене нет: 14 мая начнется отправка призывников в ряды Вооруженных сил. Всего подлежат призыву на военную службу нынешней весной около 7 тысяч парней. Планируется, что из столицы на срочную военную службу до конца мая призовут 1618 граждан.

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