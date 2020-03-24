КП Беларусь
Под Ивацевичами пенсионерка разжигала печь и пострадала
Женщина бросила в топку пустую пластиковую бутылку
Женщина растапливала печь в хозпостройке. Фото: МЧС
Изменить размер текста:
Это произошло в минувший понедельник, 23 марта, днем. Спасателям сообщили о том, что в больницу доставлена с ожогами пенсионерка из деревни Альба Ивацевичского района.
Муж пенсионерки рассказал, что же произошло. Так, по его словам, женщина растапливала печь в хозпостройке и бросила в топку пустую пластиковую бутылку.
Пламя вышло из топочного отверстия, и пенсионерка получила ожоги различной степени тяжести, сообщает МЧС.
Спасатели напоминают, что нужно быть осторожными и соблюдать правила эксплуатации печного отопления.