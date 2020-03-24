Под Ивацевичами пенсионерка разжигала печь и пострадала

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Это произошло в минувший понедельник, 23 марта, днем. Спасателям сообщили о том, что в больницу доставлена с ожогами пенсионерка из деревни Альба Ивацевичского района.

Муж пенсионерки рассказал, что же произошло. Так, по его словам, женщина растапливала печь в хозпостройке и бросила в топку пустую пластиковую бутылку.

Пламя вышло из топочного отверстия, и пенсионерка получила ожоги различной степени тяжести, сообщает МЧС.

Спасатели напоминают, что нужно быть осторожными и соблюдать правила эксплуатации печного отопления.