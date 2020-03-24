2020-03-24T14:29:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем»

Президент считает, что сейчас главное - не паниковать
Евгения ПОПКО
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Президент рассказал, что он думает о коронавирусе.Президент рассказал, что он думает о коронавирусе.
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Встретившись с послом Китая Цуй Цимином, президент Беларуси выразил благодарность китайской стороне, которая, по его словам, весь свой горький опыт щедро передает белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам.

Александр Лукашенко, рассказывая о мерах борьбы с распространением коронавируса, упомянул, что наша страна не закрыла границу, но при этом мы контролируем тех, кто к нам прибывает.

- Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии, - цитирует президента belta.by.

По словам Лукашенко, важно не паниковать.

- Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в СМИ. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты, - сказал президент. - Ваш опыт (китайской стороны), наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем.

Уточним, что в этом году католики празднуют Пасху 12 апреля, а православные - 19 апреля.

Напомним, в этот вторник, 24 марта, Александр Лукашенко встретился с послом Китая и обсудил с ним разные вопросы, в том числе и пандемию. По его словам, наши специалисты «пытаются действовать профессионально и точечно».

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