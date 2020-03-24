У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток
Ушлый 29-летний житель Гродно решил обогатиться во время пандемии. Молодой человек приобрел в аптеках маски и перчатки в большом количестве, после чего стал искать покупателей в интернете.
Понятное дело, стоимость товара гродненец значительно увеличивал. Однако во время попытки продажи 200 масок, нескольких коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали правоохранители.
- В общей сложности изъято 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор. Легальная стоимость товара оценивается в 826 белорусских рублей, а доход от реализации медицинских товаров молодой человек намеревался получить значительно больше, сообщает МВД.
На мужчину составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин.