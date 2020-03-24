2020-03-24T15:01:45+03:00
Общество
КП Беларусь

У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток

Молодого человека задержали стражи порядка, когда тот попытался продать медтовары, купленные им в аптеках
Евгения ПОПКО
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Молодой человек приобрел в аптеках маски и перчатки в большом количестве, после чего стал искать покупателей в интернете. Фото: МВДМолодой человек приобрел в аптеках маски и перчатки в большом количестве, после чего стал искать покупателей в интернете. Фото: МВД
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Ушлый 29-летний житель Гродно решил обогатиться во время пандемии. Молодой человек приобрел в аптеках маски и перчатки в большом количестве, после чего стал искать покупателей в интернете.

Понятное дело, стоимость товара гродненец значительно увеличивал. Однако во время попытки продажи 200 масок, нескольких коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали правоохранители.

- В общей сложности изъято 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор. Легальная стоимость товара оценивается в 826 белорусских рублей, а доход от реализации медицинских товаров молодой человек намеревался получить значительно больше, сообщает МВД.

На мужчину составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин.

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У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток
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