КП Беларусь
Банковские мошенники во время пандемии придумали новую схему обмана
Об этом предупредил БПС-Сбербанк
Злоумышленники сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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БПС-Сбербанк предупредил о новой мошеннической схеме, рассказав об этом на своем сайте.
- Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров, - сообщает БПС-Сбербанк. И предупреждает, что они не делают такого рода рассылок. Кроме того, нет такого постановления.
Белорусов просят не отвечать на такие сообщения и не переходить по ссылкам. Конечно, нельзя никому говорить пароли из смс, которые вам приходят на телефон, номер карты и три цифры на обороте.