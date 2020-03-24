Олимпиада в Токио в 2020 году отменяется

Олимпийские игры в Токио должны были состояться этим летом. Фото: REUTERS

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года, сообщает издание NHK WORLD-JAPAN.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться этим летом. Ранее из-за коронавируса было отменено "Евровидение", которое должно было пройти в Роттердаме. От Беларуси на конкурс должна была поехать группа VAL.