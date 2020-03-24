Румас: "Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии"

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Напомним, Беларусь долго вела с Россией переговоры по нефтяному вопросу. И наконец достигнута договоренность.

- Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, - цитирует премьер-министра Сергея Румаса belta.by.

Так, премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.

- Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство РФ возьмет эти 4,7 долларов на себя, - уточнил Румас.

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