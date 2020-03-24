2020-03-24T17:11:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Румас: "Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии"

Премьер-министр рассказал, чем завершились переговоры с Россией по нефтяному вопросу
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Румас рассказал, что достигнута договоренность с российским правительством. Фото: belta.byРумас рассказал, что достигнута договоренность с российским правительством. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Напомним, Беларусь долго вела с Россией переговоры по нефтяному вопросу. И наконец достигнута договоренность.

- Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, - цитирует премьер-министра Сергея Румаса belta.by.

Так, премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.

- Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство РФ возьмет эти 4,7 долларов на себя, - уточнил Румас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко: не будем постоянно ползать на коленях, вымаливая нефть

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Румас: "Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии"
Олимпиада в Токио в 2020 году отменяется
Банковские мошенники во время пандемии придумали новую схему обмана
У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем»
Под Ивацевичами пенсионерка разжигала печь и пострадала
Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин?
В Минске эвакуировали посетителей и персонал «Дана Молл»
Лукашенко о коронавирусе: "Мы пытаемся действовать профессионально и точечно"
В Бресте судят 19-летнего парня, который ночью с топором громил гипермаркет
Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Китаем
Сегодня в Минске разыграют крупные призы
"Еще 60 белорусов возвратились домой": туристы прилетели из Москвы
В Минске опрокинулась "Лада" с двумя малышами
Погода на 24 марта: днем до +8
«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали, как возвращают белорусов
Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова
В лесу под Волковыском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колесами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал