В Могилеве нашли пенсионера, который ушел из больницы

Мужчина сейчас находится в другой больнице, куда его доставили с сердечным приступом

Изменить размер текста: A A

73-летний пенсионер Николай Симаков пропал в Могилеве 19 марта. Он ушел из приемного покоя Могилевской городской больницы скорой помощи. И вот стало известно о его местонахождении.

Сотрудники милиции установили, что он находится в другой больнице, куда его доставили с сердечным приступом, сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Забрали его с улицы - скорую помощь вызвали прохожие. Во время госпитализации мужчина был нетрезв.