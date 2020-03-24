2020-03-24T17:48:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве нашли пенсионера, который ушел из больницы

Мужчина сейчас находится в другой больнице, куда его доставили с сердечным приступом
Евгения ПОПКО
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Николай Симаков ушел из приемного покоя больницы в Могилеве и пропал. Фото: МВДНиколай Симаков ушел из приемного покоя больницы в Могилеве и пропал. Фото: МВД
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73-летний пенсионер Николай Симаков пропал в Могилеве 19 марта. Он ушел из приемного покоя Могилевской городской больницы скорой помощи. И вот стало известно о его местонахождении.

Сотрудники милиции установили, что он находится в другой больнице, куда его доставили с сердечным приступом, сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Забрали его с улицы - скорую помощь вызвали прохожие. Во время госпитализации мужчина был нетрезв.

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