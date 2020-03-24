2020-03-24T20:22:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 100 тысяч рублей?

Сегодня также были разыграны 30, 40 и 50 тысяч рублей!
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Обладателя 100 тысяч рублей помог определить Сергей Пукита, директор Белорусского государственного академического музыкального театра.Обладателя 100 тысяч рублей помог определить Сергей Пукита, директор Белорусского государственного академического музыкального театра.
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В Минске совсем недавно завершился розыгрыш призов 140 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Кому же достались суперпризы этого тура?

Обладателя главного приза, 100 тысяч рублей, определил директор Белорусского государственного академического музыкального театра Сергей Пукита. С его легкой руки 100 тысяч рублей выиграла Елена Максимук из Бреста.

Обладателем 50 тысяч рублей стала Марина Иванова из городского поселка Глуск Могилевской области.

40 тысяч рублей достались Елена Костюкевич из Минска.

А 30 тысяч рублей выиграл Николай Дроздов из Минска.

Поздравляем победителей! Может быть, в следующий раз повезет именно вам?

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Кто выиграл 100 тысяч рублей?
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