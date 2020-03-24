В вагонах метро протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол

На самих станциях метро протирают поручни и перила. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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- Сегодня мы используем все те методы и средства, которые использовали и ранее, потому что они достаточны в нынешней ситуации. Нас регулярно проверяют соответствующие службы, так что работа организована по всем нормам и требованиям, - сообщил belta.by пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

В метрополитене рассказали, что состав проходит наружную мойку, затем внутреннюю уборку. Вагоны метро обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами: протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол.

Кроме того, на самих станциях метро протирают поручни и перила, дверные ручки, места возле билетных касс.