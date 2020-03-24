2020-03-24T18:33:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лидском районе пограничники гнались за нарушителем, который выбрасывал товар на ходу

Нарушителем оказался 32-летний житель Гродненщины
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушитель во время погони выбросил коробку с товаром. Фото: ГПК.Нарушитель во время погони выбросил коробку с товаром. Фото: ГПК.
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С января 2020 года в Лидском районе уже девять раз пограничникам приходилось отправляться в погоню за нарушителями. Очередной инцидент произошел на территории пограннаряда поста «Сурвилишки» в минувшую субботу, 21 марта. Об этом пресс-служба Государственного пограничного комитета сообщила на официальном сайте.

Днем пограничники остановили фургон «Фольксваген». Водитель предъявил документы, которые оказались в полном порядке, но когда правоохранители попросили его показать, что спрятано в микроавтобусе под пледом, резко нажал на газ. Началась погоня.

– Преследовавшие мужчину пограничники заметили, как скрываясь нарушитель, попытался сбросить груз – вышвырнул из фургона картонную коробку. Внутри нее оказались подакцизные товары, – пояснили в пресс-службе.

Задержанным нарушителем оказался 32-летний житель Гродненской области, против него составлено несколько протоколов за неповиновение. Дело направлено в суд на правовую оценку.

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