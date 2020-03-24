Минсельхозпрод: "На складах организаций есть достаточный запас мяса, мясных и молочных консервов"

Минсельхозпрод заверяет, что в стране в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мукомольно-крупяной продукции. Фото: sevline.com

Ведомство сообщает, что при необходимости имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза

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- В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции, - сообщили "Комсомолке" в Минсельхозпроде.

Ведомство приводит цифры. Так, уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%. За январь-февраль этого года организациями системы Минсельхозпрода переработано к уровню аналогичного периода прошлого года 107,6% молока, 108,6% скота. Темп роста производства продукции составил: сыров 113,6%, масла 106%, цельномолочной продукции 106,6%, консервов молочных 118%, мяса и субпродуктов 108,4%, в том числе свинины 113,1%, консервов мясных 102,6%. При необходимости имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.

Кроме того, у предприятий имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции.

- На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов, - сообщает Минсельхозпрод.