Минобразования подтвердило, что весенние каникулы в белорусских школах начнутся с 30 марта

На каникулах в школьных лагерях будут соблюдаться все рекомендации эпидемиологов и Минздрава. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Ранее «Комсомолка» рассказывала о треволнениях, которые всколыхнули родителей белорусских школьников на прошлой неделе. Разговор шел о том, чтобы начать каникулы на неделю раньше – из-за коронавируса в учебных заведениях во многих соседних с Беларусью странах объявлен карантин. Но учебный процесс в нашей стране решено было не прерывать и весенние каникулы провести как запланировано с 30 марта по 4 апреля.

Во вторник, 24 марта, Минобразования еще раз подтвердили, что недельные "вакации" начнутся 30 марта во всех школах Беларуси. К тому же, каникулы будут самыми обычными – никакими не «карантинными». В учреждениях образования, как и всегда, буду работать пришкольные лагеря, куда родители смогут пристроить своих чад (Прим.: по заявлению в установленном порядке), чтобы не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которых как раз и надо поберечь в период пандемии.

– Программы пребывания в детских лагерях разработаны по индивидуальному плану. В каждом учебном заведении учитываются все санитарные и профилактические мероприятия, соблюдаются рекомендации санэпидемслужб и Минздрава, – подчеркнули в Минобразования.

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